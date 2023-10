Astérix : les secrets de son dessinateur

Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Toute la culture mondiale est abreuvée de références américaines. Retranché à Austin, la capitale du Texas, un irréductible dessinateur gaulois de bandes dessinées résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le scénario est imaginé par Fabcaro et dessiné depuis les États-Unis par Didier Conrad. La raison est toute simple, ce dessinateur, choisit pour succéder à Albert Uderzo il y a dix ans, a décidé d'y faire sa vie. C'est pourtant lui le garant de la tradition, du dessin et de la création. "C'est le pinceau avec lequel tous les Astérix ont été encrés. Ça permet aussi d'avoir un certain esprit qui se perpétue", rapporte Didier Conrad, le dessinateur. Il est pourtant à des kilomètres de sa Gaule natale. Pour lui, les Américains ont du mal à accrocher avec Astérix. Nous avons proposé à Didier Conrad de découvrir une boutique américaine de bandes dessinées. Curieusement, notre dessinateur français a même trouvé des héros sans cape, mais avec des casques. Le libraire texan a une vision beaucoup plus sérieuse de notre petit Gaulois. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Héquette