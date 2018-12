"Astérix, le Secret de la potion magique" sort en salles ce 5 décembre 2018

Ce 5 décembre 2018, le deuxième opus du film d'animation d'Astérix intitulé "Astérix, le Secret de la potion magique" sort en salles. Ce nouvel épisode parle de la succession de Panoramix. Accompagné d'Astérix et d'Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.