AstraZeneca : la campagne vaccinale bat son plein en Belgique

En Belgique, on ne comprend pas bien la décision de certains pays européens de suspendre le vaccin AstraZeneca. Christiane, 80 ans, reçoit ce jeudi matin sa première dose à Tournai. Les polémiques autour de celui-ci ne l'ont pas vraiment inquiété. Face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus en Belgique, beaucoup jugent le bénéfice d'une vaccination plus importante que les risques d'effets secondaires. Le ministre de la Santé belge a lui-même jugé qu'il serait irresponsable d'arrêter d'utiliser ce sérum. Et à Tournai, son message a visiblement reçu un écho favorable. "Effectivement, lorsque la presse a relayé les contre-indications de toute une série de pays, nous avons constaté un fléchissement dans les rendez-vous. Mais cela s'est estompé rapidement", explique Jawad Lawrizy, chef des opérations du centre de vaccination. La Belgique a beaucoup misé sur le vaccin AstraZeneca. Depuis le début du mois de mars, les plus de 65 ans y ont accès et partout dans le pays, la campagne s'accélère.