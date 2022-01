Athènes et Istanbul sous la neige

Les chutes de neige étaient attendues et prévues par les services météo. Et depuis deux jours, la neige a changé les couleurs d'Istanbul. En même temps, elle perturbe depuis plusieurs heures la circulation dans les rues de la ville et sur le Bosphore. Sur l'eau, la navigation a été quasi interdite. Des moments plutôt rares sur la métropole turque. Touristes et habitants ont profité d'une accalmie pour effectuer quelques promenades hivernales. Et ce lundi matin, la tempête s'est encore intensifiée. Plusieurs centimètres de neige sont encore tombés sur Istanbul. À quelques centaines de kilomètres plus à l'Ouest, ces images ont été tournées dans la banlieue nord d'Athènes. Mais c'est bien évidemment, toute la ville et la région qui subissent cette tempête de neige. C'est tout le Moyen-Orient, jusqu'au Nord de la Syrie et de l'Irak, qui se trouvent depuis plusieurs jours, dans des conditions météo dépressionnaires, et donc difficiles. Des épisodes neigeux plus intenses que par le passé, et plus récurrents également. TF1 | Reportage L. Hauben, F. Der Stepanian