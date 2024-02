Athlètes aux JO : des cagnottes pour réaliser leur rêve

Élisa Pineau a un rêve, représenter la France aux JO, mais elle est 50e mondiale d'heptathlon. Et dans sa discipline, seules les 24 premières seront qualifiées. Elle va donc devoir aller gagner des places une par une pour améliorer son classement. Les compétitions sont aux quatre coins de l'Europe, il faut donc trouver de l'argent. À son niveau, impossible de vivre de son sport. Premier défi, se faire connaître. Elle a demandé à un ami de prendre des photos pour sa cagnotte en ligne participative. Les sportifs sont nombreux à en ouvrir, ils demandent entre dix et 30 000 euros pour payer leur stage de préparation physique et mentale. Pour Élisa, ça fonctionne bien, 120 personnes ont déjà donné. À ce jour, elle a collecté plus de 10 000 euros. La prochaine étape, c'est de trouver des sponsors. Ce sportif paralympique, lui, a réussi. Depuis peu, Méril Loquette est soutenu par une petite entreprise. Sébastien Foy, chef d'entreprise spécialisé dans le recrutement, l'a découvert via un dispositif du MEDEF baptisé "Je soutiens un athlète". Depuis, il lui donne 500 euros par mois. TF1 | Reportage D. Mourgues, C. Moutot