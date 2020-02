Attaque à la gendarmerie de Dieuze : ce que l'on sait de l'assaillant

Lundi, un jeune homme de 19 ans armé d'un couteau a blessé un gendarme à Dieuze (Moselle). Peu avant l'attaque, un individu avait appelé le bureau de la gendarmerie auparavant en disant qu'il allait faire un carnage au nom de l'Etat islamique. L'agresseur a pu être neutralisé mais dans la ville l'émotion est encore vive. Les enquêteurs tentent de déterminer s'il s'agit d'un acte terroriste ou non. Que sait-on sur l'assaillant ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.