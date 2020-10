Attaque à Nice : la communauté catholique sous le choc

À Lyon (Rhône), les fidèles se sont rassemblés ce jeudi matin à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Prévue à l'avance, cette messe a eu lieu deux heures après l'attentat de Nice. Incompréhension, tristesse, choc... l'émotion est vive chez les catholiques présents sur le lieu. Certains sont venus prier pour les victimes. Quatre ans après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'église est une nouvelle fois touchée par l'horreur. À travers cet attentat à la basilique Notre-Dame de Nice, certains pensent qu'on a voulu envoyer un message à la société catholique française. Malgré ce drame, celle-ci compte se rassurer à travers la foi, combattre la peur qui touche toute une communauté ainsi que le pays. Selon Mgr Michel Dubost, c'est une bonne chose que les Français veulent faire bloc. Un message d'unité qui doit résonner plus que jamais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.