Attaque à Nice : la ville de nouveau sous le choc

A Nice (Alpes-Maritimes), personne n'a oublié l'attentat du 14 juillet 2016 qui s'est déroulé sur la promenade des Anglais. De ce fait, le nouvel acte terroriste de ce jeudi ravive de tragiques souvenirs. Il effraie même les habitants. Après les faits de ce matin, le choc et l'incompréhension règnent. Les Niçois sont totalement abasourdis par l'attaque dans la basilique Notre-Dame. Ils se disent terrifiés par ces événements et estiment que l'Etat devrait agir. En effet, les habitants ne veulent pas constamment vivre dans la crainte. Tous ont encore en tête l'attentat d'il y a quatre ans qui avait fait 86 morts. Cette attaque à Nice est un nouveau drame pour la ville, dans un contexte déjà anxiogène. Choc, tristesse, horreur... cet acte est qualifié comme une vraie catastrophe.