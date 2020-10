Attaque à Nice : où en est l'enquête sur le profil de l'assaillant ?

Les premières déclarations de l'auteur de l'attaque à l'arme blanche à Nice ont été révélées. Il s'agit d'un homme qui aurait entre 20 et 30 ans. Celui-ci a dit se prénommer Brahim et être l'auteur des coups de couteau dans la basilique Notre-Dame sans apporter plus de précisions. En ce moment, l'assaillant est hospitalisé, et les policiers ne peuvent donc pas l'interroger. L'enquête a commencé. Les empreintes du tueur ont été prélevées et recoupées dans les fichiers de la police. Le but est de savoir si l'assaillant a été connu des services de police et des renseignements. Cette démarche permettrait de connaître rapidement son entourage. Des images de la vidéosurveillance sont également exploitées pour faciliter les investigations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.