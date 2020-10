Attaque à Nice : sur place, le périmètre a été bouclé

La ville de Nice est endeuillée. Une attaque au couteau a eu lieu ce jeudi matin dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Quelques heures après le drame, l'émotion et l'inquiétude sont toujours très vives dans la ville. Les églises, elles, sont fermées et mises sous surveillance. À l'intérieur de la basilique, des polices municipales et nationales ainsi que le Raid sont toujours à pied d'œuvre. Emmanuel Macron devrait se rendre sur place cet après-midi. Un déplacement très attendu. Le chef de l'État sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.