Attaque au couteau à Annecy : comment peut-on qualifier cet acte ?

Un homme s'en ait pris à des enfants ce jeudi matin à Annecy. Une attaque au couteau dans un parc qui a fait six blessés, dont quatre enfants. Doit-on parler d'un attentat, d'une attaque terroriste ? Pour l'instant, la Justice a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. C'est le parquet d'Annecy, avec le commissariat local, qui va gérer les investigations. Le parquet antiterroriste va suivre à la fois les auditions du mis en cause et des victimes. Cette entité peut à tout moment décider de confier l'enquête aux services de renseignement. Pour cela, il faut connaître le mobile de l'auteur, notamment s'il est rattaché à une entreprise terroriste. S. COHEN