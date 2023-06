Attaque au couteau à Annecy : des enfants blessés

Voici l’assaillant présumé, muni de son couteau. Il est pourchassé par deux hommes qui tentent de l’interpeller sans se blesser. Quelques minutes plus tard, le voilà maîtrisé par des policiers. Il est dix heures, l’attaque a eu lieu il y a un quart d’heure à peine. Les pompiers, le Samu et les forces de l’ordre sont déjà sur place. Une attaque au couteau vient de se produire en plein cœur d’Annecy. C'était au Pâquier, une vaste esplanade bordant le lac. Plusieurs enfants viennent d’être poignardés. L’assaillant a été maîtrisé par des policiers du commissariat d’Annecy. Il est actuellement en garde à vue pour tentative d’assassinat. L‘un des témoins du drame, habitué du parc, avait repéré l’assaillant depuis plusieurs jours. "Ça faisait déjà deux ou trois jours que je le voyais. Il était assis vers le parc des gamins. Il ne bougeait pas", confie-t-il. Deux adultes et quatre enfants sont blessés. Le plus jeune est âgé de seulement 22 mois. Immédiatement, des parents affolés accourent. La Première ministre est attendue sur place cet après-midi. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Chaize