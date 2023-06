Attaque au couteau à Annecy : le témoignage d'Anthony Le Tallec

Anthony Le Tallec, un ancien joueur de foot professionnel, se trouvait tout près de cette attaque ce jeudi matin à Annecy (Haute-Savoie). Il nous décrit une scène sidérante. D'un coup, il y a une maman qui me dit : "Courez ! Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde. Tout au long du lac, il a poignardé des enfants." J'étais un peu surpris, mais j'ai continué à avancer, et effectivement, je vois l'homme qui arrive en face de moi. Je voyais qu'il fonçait tout droit vers un couple de personnes âgées, et il attaque le papi. Il le poignarde une fois. J'ai dit aux flics de lui tirer dessus. "Tuez-le ! Il est en train de poignarder tout le monde." Donc, il attaque une fois, deux fois, et là, les flics commencent à tirer. Alors, ils tirent devant moi sur la personne. Le malfrat tombe à terre, mais le papi était déjà touché. Après, j'ai continué ma course et je vois au fond des enfants touchés par terre qui sont très malheureux. Mais les flics étaient trop lents."