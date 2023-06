Attaque au couteau à Annecy : que sait-on de l'assaillant ?

Les deux policiers qui ont interpellé l'assaillant de l'attaque au couteau à Annecy ont trouvé sur lui un permis de conduire. Sur le document, il y a une identité sous réserve qu'il s'agit bien de lui. L'homme est né en 1991, et a donc 32 ans. Il est Syrien et est arrivé dans l'Hexagone en octobre 2022. Avant cela, il a séjourné plusieurs années en Suède. A son arrivée dans le pays, l'homme fait la même démarche. Et d'après nos informations, au tout début du mois, sa demande d'asile a été refusée. Il avait un mois pour faire appel, mais il était donc dans un entre-deux administratif. Il était donc en situation régulière. D'après nos sources, l'homme est inconnu des services de police et n'est pas fiché S. La police va essayer de comprendre depuis combien de temps l'agresseur était à Annecy, s'il avait des attaches et des points de chute. Tout cela va faire l'objet de vérifications qui sont en cours. La difficulté, c'est que cet homme ne parle pas français. Il va falloir un traducteur à ses côtés tout au long de la garde à vue. S.L COHEN-BACRI