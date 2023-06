Attaque au couteau à Annecy : quel bilan provisoire ?

Un homme a attaqué plusieurs enfants ce jeudi matin dans un parc, à Annecy. Le bilan fait état de quatre enfants grièvement blessés. Pour deux d'entre eux et pour un adulte, le pronostic vital serait engagé. A l'heure qu'il est, les victimes ont été transférées vers l'hôpital. Ils ont entre deux et trois ans. L'une d'elles est même âgée de 22 mois. Le pronostic vital serait engagé pour deux enfants. L'attaque à l'arme blanche a eu lieu ce jeudi matin sur une aire de jeux du Pâquier. Depuis, le secteur a été entièrement bouclé. Vers 11 heures, de nombreux parents ont accouru pour avoir des nouvelles, pour connaître l'identité des victimes. Les écoles ont rouvert. Certains ont essayé de récupérer leurs enfants. Interrogé, un grand-père s'est dit très inquiet. Une cellule de soutien et une cellule d'information ont été ouvertes. Vous pouvez contacter le 04 50 33 61 33 si vous avez été témoin ou si vous avez des renseignements. TF1 | Duplex M. CHAIZE