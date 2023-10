Attaque au couteau à Arras : le point sur la situation

L'auteur était seul au moment de l'attaque. On sait qu'il s'agit d'un jeune homme d'origine tchétchène et qu'il a une vingtaine d'années. On sait aussi qu'il est fiché S, c'est-à-dire qu'il est connu et suivi par les services de renseignements. Il est inscrit dans la mouvance islamiste. Cet homme a crié "Allahou akbar" au moment de l'attaque au couteau. Par ailleurs, le frère de l'auteur a également été interpellé à proximité du lycée ce vendredi matin. Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête ce matin. Désormais, il va y avoir tout un tas d'investigations. Les policiers vont notamment chercher au domicile de l'auteur. Ils vont creuser dans son entourage et interroger ses proches dont son frère, qui a été placé en garde à vue, pour voir s'il était seul ou s'il y a une organisation derrière. En effet, le mode opératoire, cette attaque au couteau, laisse évidemment penser à une attaque terroriste. Maintenant, c'est au parquet de déterminer les suites de l'enquête. G. CHIEZE