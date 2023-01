Attaque au couteau à la gare du Nord

Il est 6h42, ce mercredi matin, quand un homme fonce vers un voyageur devant la gare du Nord. L'attaque éclair n'a duré qu'une minute. Avec une arme blanche qu'il a confectionnée lui-même, l'assaillant frappe la victime à plusieurs reprises. L'agression a choqué les témoins et créé des perturbations sur le trafic ferroviaire. "Je suis déboussolé. Je n'ai jamais vu ça", raconte un passant. Le suspect a ensuite poursuivi son périple criminel dans la gare et poignardé aveuglement quatre autres personnes. Un premier policier tente de maîtriser l'assaillant qui le blesse alors dans le dos. Deux autres agents vont ouvrir le feu et toucher le suspect à trois reprises. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour saluer l'action des forces de l'ordre. Une des victimes reste pour l'heure hospitalisée. Par ailleurs, le mobile de l'attaque reste inconnu. La piste terroriste semble en tout cas écartée pour le moment. L'assaillant, lui, est toujours hospitalisé dans un état grave. TF1 | Reportage G. Brenier