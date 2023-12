Attaque au couteau à Paris : un mort et deux blessés

Son parcours meurtrier avait commencé ici, peu après 21 heures samedi soir, à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Avec un couteau, l'homme de 26 ans agressait un couple. Un touriste à la double nationalité, allemande et philippine, est tué. Il avait 23 ans. L'urgentiste Patrick Pelloux, qui se trouvait non loin de là, a tenté de le sauver : "On a essayé de le sauver (...) on n'a pas réussi. Cette femme doit sa vie à l'intervention d'un chauffeur de taxi, qui a réussi à faire fuir l'assaillant. Ce dernier traverse ensuite le pont Bir Hakeim. De l'autre côté, il s'en prend à d'autres passants, cette fois, à coups de marteau. Un Français de 60 ans est légèrement blessé et un Britannique de 66 ans, qui promenait son chien, est touché au visage. Il demande de l'aide à une femme qui prévient les secours. L'homme est désormais hors de danger et a pu rentrer chez lui. Des policiers en patrouille font face à l'assaillant à 21h28 sur une avenue. Mais l'assaillant affirme être en possession d'explosifs. L'un des agents parvient finalement à le neutraliser à l'aide de son taser. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. De Vaissière, B. Rey