Attaque au couteau à Rambouillet : les habitants rendent hommage à Stéphanie

Vendredi dernier, Stéphanie, fonctionnaire de police à Rambouillet (Yvelines), est décédée suite à une attaque terroriste. Les enquêtes ont révélé que son assaillant était un Tunisien radicalisé. Trois de ses proches sont toujours en garde à vue. Ce lundi, c'est devant l'hôtel de ville de Rambouillet qu'un rassemblement aura lieu en hommage à Stéphanie. Les habitants ont confié qu'ils attendaient ce moment pour se recueillir ensemble. Un moment qui s'annonce fort en émotion. Quelques membres de la famille de la victime ainsi que Gérard Larcher, président du Sénat et ancien maire de Rambouillet, seront présents. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, y assistera également. L'hommage se veut sobre et solennel. Une courte élocution sera faite par la maire de la ville et une minute de silence sera observée. Dès mardi, chacun pourra venir signer un livre d'or mis à disposition dans la mairie. Cet hommage ne sera pas le seul puisqu'un autre est aussi prévu à Saint-Léger-en-Yvelines, où résidait Stéphanie, son époux et leurs deux enfants.