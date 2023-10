Enseignant tué dans un lycée d'Arras : ce qu'il s'est passé

Il est un peu plus de 11h ce vendredi matin, un homme vient de s'introduire au Lycée Gambetta-Carnot d'Arras. Il est menaçant et semble armé. Un membre du personnel éducatif tente de le dissuader d'entrer dans l'établissement. Puis un second homme essaie, mais recule lui aussi. Près de 1 600 élèves sont scolarisés dans le lycée. De leur salle de classe, des lycéens filment le courage d'adultes qui tentent de s'interposer. Le premier essaie de repousser l'assaillant à l'aide d'une chaise. Il tombe alors à terre. Ensuite, un second ramasse la chaise et tombe lui aussi, avant que l'assaillant ne le frappe à plusieurs reprises. Nous avons décidé de ne pas vous montrer la suite de la scène. L'assaillant a été interpellé, tout comme son frère qui se trouvait également à proximité du lycée. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Fiat