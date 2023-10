Attaque au couteau dans un lycée à Arras : les derniers éléments de l'enquête

Derrière les murs du lycée Gambetta, 1 600 élèves sont encore confinés. À l'extérieur, un large périmètre de sécurité est déployé. Les secours prennent en charge les victimes. Un homme vient de s'introduire dans le lycée. Il est 11 heures passé ce vendredi matin, il est menaçant et semble armé. Un membre du personnel éducatif tente de le dissuader de rentrer dans l'établissement. Un second homme recule lui aussi. Près de 1 600 élèves sont scolarisés dans le lycée. De leurs salles de classe, ces élèves filment le courage d'adultes qui tentent de s'interposer. Un premier tente de repousser l'assaillant à l'aide d'une chaise, il tombe alors à terre. Un second ramasse la chaise et tombe lui aussi avant que l'assaillant ne le frappe à plusieurs reprises. Nous avons recueilli le témoignage d'un professeur de philosophie. Il s'est retrouvé face à l'assaillant. "Je voulais avancer, il s'est retourné vers moi. Il m'a poursuivi. Je me suis réfugié dans l'établissement. Je me suis barricadé derrière une porte vitrée. Il n'a pas pu aller plus loin", a-t-il raconté. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Fiat, G. Delobette