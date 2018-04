Attaque chimique présumée en Syrie : la Russie réclame une enquête et des preuves de son implication

La tension est vive dans le dossier syrien. Donald Trump a assuré le 9 avril vouloir répliquer, quelques jours après l'attaque chimique présumée qui a tué des dizaines de personnes près de Damas. Il fait appel à la communauté internationale, notamment la France. Pointée du doigt, la Syrie nie toute implication. Son allié russe, quant à lui, s'estime menacé et réclame une enquête tout en mettant en garde contre d'éventuelles frappes occidentales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.