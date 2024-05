Attaque contre un fourgon : le profil du détenu

On sait qu'il s'agit d'un homme âgé de 30 ans. Il est très défavorablement connu par la police. Il était une cible du service de lutte contre la criminalité organisée. Ce dernier avait été interpellé dans une affaire d'enlèvement et de tentative d'homicide à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il était également connu pour trafic de stupéfiants dans la région rouennaise. En revanche, à ce stade, on ne se sait pas s'il avait été condamné ou non à de la prison ferme. Rappelons qu'il était en cours de transfert entre le centre pénitentiaire d'Évreux (Eure) et le tribunal de Rouen. G. Chieze