Attaque contre un fourgon pénitentiaire dans l'Eure

Pour l'heure, les circonstances précises de l'attaque restent à déterminer. Mais sur ces images amateures, on peut voir deux corps inanimés à terre, puis le fourgon ciblé par les coups de feu, encastré contre une voiture noire qui semble lui avoir foncé dessus. L'attaque a eu lieu vers onze heures ce mardi matin, sur l'autoroute A154 dans le département de l'Eure, au niveau de la commune d'Incarville. Sur d'autres images capturées depuis un bus pendant l'attaque, plusieurs hommes habillés en noirs et lourdement armés autour du fourgon. Leur objectif : faire évader un détenu qui se trouve à l'intérieur. Selon des sources proches du dossier, ce dernier serait en lien avec le milieu du narco-banditisme marseillais. Il était en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Evreux. Après l'attaque, une voiture brûlée aurait été retrouvée sur la commune d’Houetteville, à une quinzaine de kilomètres. Le détenu en fuite et plusieurs malfaiteurs, quatre selon des témoins, sont toujours recherchés. TF1 | Reportage A. Bourdarias