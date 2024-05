Attaque contre un fourgon pénitentiaire : quel dispositif de recherche déclenché ?

Le dispositif de recherche des assaillants et du détenu qui sont enfuis lors de l’attaque d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure est exceptionnel. Les hommes du GIGN, les forces spéciales, le SAV sont mobilisés. Il faut faire vite, chaque minute compte pour tenter de retrouver les assaillants ainsi que le détenu. Des hélicoptères survolent actuellement la zone. Vous avez aussi des gendarmes de la section de recherches locale qui sont engagés. Deux véhicules incendiés ont été retrouvés, ce qui voudrait dire que potentiellement, les assaillants et le détenu ont pris la fuite et ont débuté leur cavale à bord d'autres véhicules. Et c'est là justement tout l'enjeu de cette traque, retrouver au plus vite ces véhicules qui sont en cours d'identification. Le GIGN, les forces spéciales sont mobilisés évidemment, pourquoi ? Parce qu'ils savent qu’ils ont potentiellement face à eux des hommes très lourdement armés et très organisés au vu de l'attaque préparée. TF1 | Duplex J. Quancard