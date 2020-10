Attaque à Nice : "C'est la nation toute entière qui est visée, pas seulement les catholiques"

Après l'assassinat du professeur Samuel Paty qui visait l'école il n'y a pas si longtemps, c'est maintenant l'église qui est frappée avec cette attaque au couteau dans une église à Nice. Force est de constater que ce sont des institutions de notre démocratie, des symboles de ce qui fait la France qui sont ciblés. D'ailleurs, si Emmanuel Macron se rend sur place ce jeudi, c'est pour dire que c'est la Nation tout entière qui est touchée et pas seulement les catholiques. Cela nous rappelle ce que le chef de l'Etat a dit lors de l'hommage à Samuel Paty : "en France, nous aimons notre Nation, son histoire et sa culture". Cela fait aussi écho quand il vantait l'esprit français de résistance. C'est ce dernier qui est en jeu actuellement. L'exécutif craint, en effet, qu'attaque après attaque, les terroristes finissent par nous diviser. Il faut donc s'attendre que les appels à l'unité se multiplient de la part du gouvernement durant les prochaines heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.