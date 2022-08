Attaque de frelons : des cyclistes piqués 50 fois

Un groupe de cyclistes se promenait en forêt lorsque trois d'entre eux sont attaqués par un essaim de ferlons européens. Deux hommes de 51 et 58 ans sont piqués une cinquantaine de fois chacun. Le troisième a tout juste le temps d'appeler les pompiers avant d'être à son tour piqué à quinze reprises. Les deux victimes les plus gravement touchées sont admises en urgence absolue à l’hôpital. Des cas comme ceux-ci sont rares. Les piqûres de frelons ne sont pas plus dangereuses que celles des abeilles mais peuvent être graves dans certains cas. "Tout dépend de où vous avez été piqué. On estime à peu près que ce soit mortel à 140 piqûres sur un même individu", explique Dr Faiza Bossy. D'ordinaire, de nombreux frelons et guêpes meurent pendant l'hiver, mais pas cette année en raison des températures clémentes. Près de 70% des interventions des désinsectiseurs concernent des nids de frelons. Il faut savoir que les frelons européens sont moins agressifs que leur cousins asiatiques sauf quand ils se sentent menacés. TF1 | Reportage M. Brossard, O. Couchard, E. Nappi