Attaque en Ukraine : en direct de Kiev

Le président ukrainien est certainement très entouré, et il suit minute par minute la situation. Effectivement, il s'est exprimé à la télévision envers ses concitoyens, les Ukrainiens. Il leur a dit comme vous l'avez dit, qu'il comparait cette attaque à celle des nazis. Que l'Ukraine et la Russie étaient de deux côtés différents de l'histoire. Puis il a appelé tous les citoyens qui le voulaient à venir défendre leurs pays. Ainsi, s'ils voulaient des armes, ils leur en donneront et ainsi, ils pourront défendre leurs frontières. TF1 | Duplex M. GUIHEUX