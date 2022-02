Attaque en Ukraine : en direct de Moscou

Outre l’offensive militaire, il y a aussi la guerre de communication, et les mots sont très importants. D’ailleurs, dans les rues de Moscou, on n’emploie pas encore le mot "guerre". Et finalement, les gens reprennent les éléments de langage du ministère de la Défense russe. Depuis ce jeudi matin, l’armée russe précise qu’il s’agit uniquement de frappes avec des armes de haute précision, uniquement sur des installations militaires ukrainiennes, voire des aérodromes militaires ukrainiens. Le tout pour satisfaire l’objectif de Vladimir Poutine qui, lui non plus, ne parle pas d’invasion ou de guerre. Il parle de désarmer l’Ukraine. Comme si finalement, toute cette offensive n’était qu’une opération de sécurité pour Moscou. TF1 | Duplex J. Garro