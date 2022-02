Attaque en Ukraine : quel ressenti du côté russe ?

Ce jeudi, Moscou vit à son rythme. Les embouteillages continuent et les rues sont toujours aussi embouteillées. Les gens vont et viennent à leurs affaires et à leur travail. Quand on interroge les Russes, il y a plutôt une espèce d'indifférence voire quelques craintes pour les sanctions ou de la compassion pour les Ukrainiens. On nous a dit : "ils sont tout petit, qu'est-ce qu'ils vont faire face à nous". Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est que les Russes que nous avons interviewés ne se sentent pas en guerre. Nous sommes cependant à Moscou et ce n'est pas représentatif de toute la Russie. Mais quand même, les gens reprennent finalement les éléments de langage du ministère de la Défense russe. TF1 | Duplex J. GARRO