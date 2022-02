Attaque russe en Ukraine : quelle est la réaction de la population ?

En Russie, il y a eu des rassemblements surtout à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Dans la capitale russe, cela n'a pas duré longtemps. La police est arrivée très vite pour procéder aux arrestations. Jeudi soir, la place Rouge était totalement bouclée par mesure de précaution. Et ce vendredi matin, tout est ouvert et les gens vont et viennent à leurs occupations, comme si tout était normal. Les manifestations ne sont pas anodines. En effet, des centaines de personnes se sont rassemblées, dans un pays où la contestation devient de plus en plus difficile. Mais il faut quand même relativiser l'importance de ces rassemblements parce qu'instinctivement et depuis des années, une grande partie de la population a confiance dans le Kremlin. Elle se range du côté du pouvoir, car depuis 20 ans, Vladimir Poutine est associé à la stabilité. Par ailleurs, il faut voir comment cette offensive va se dérouler. Si la guerre prend de l'ampleur, cette image de stabilité pourrait se fissurer. TF1 | Duplex J. GARRO