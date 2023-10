Attaque sans précédent contre Israël

Tirs en cascade ou isolés, ils zèbrent le ciel et déferlent de toute la bande de Gaza. On parle de 5 000 roquettes tirées par le Hamas en direction d'Israël, et elles vont s'abattre sur tout le territoire, jusqu'à Tel-Aviv, à 80 kilomètres plus au nord, où ce déluge de feu déclenche immédiatement les sirènes, en faisant retentir les premiers impacts. Ici, en centre-ville, un immeuble touché, un feu qui se déclenche à Ashkelon. À Jérusalem, les passants se pressent sans comprendre, et à Sdérot, le bruit des armes se fait entendre. Les habitants sont en train de comprendre ce qui se déroule sous leurs fenêtres, les policiers israéliens ripostent. Avec un appel à tous les réservistes, la riposte d'Israël est en cours après cette attaque surprise. Dans les territoires palestiniens, les habitants fuient leur domicile par crainte de représailles, mais ce sont aussi des scènes de liesse observées partout, enfants sur les épaules, armes brandies vers le ciel. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Aguilar