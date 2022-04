Attaque sur la gare de Kramatorsk : une équipe de TF1 sur place

Les membres de notre équipe sont arrivés à Kramatorsk, juste après que l'explosion ait frappé la gare. Il s'agit d'un endroit très important. En effet, le missile est tombé à l'endroit où les gens se préparaient à prendre un train, à essayer de fuir la région du Donbass. Ce sont les instructions des autorités, car les forces russes sont en train de mettre progressivement la pression dans toute la zone, pour donner l'assaut. Des bombardements de plus en plus intenses vont avoir lieu. La population civile s'empresse donc maintenant, si elle le peut, de quitter la ville de Kramatorsk ainsi que les zones avoisinantes. Toute la région du Donbass va être prise sous un feu intense dans les heures et les jours qui viennent. TF1 | Duplex Michel Scott