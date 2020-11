Quel est l'état de la menace terroriste en Europe ?

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, répète depuis des semaines que la menace terroriste est très élevée. Peu de ses homologues européens disent le contraire. La Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique sont tous placés en alerte maximale. Chez eux, la menace ne vient plus d'Irak ou de Syrie, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Elle s'est transformée, adaptée à la répression policière et prend forme dans le pays. Au milieu de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux, le danger diffus est difficile à repérer. Dans ces textes, il est toujours question d'islam radical et de lutte contre les caricatures du prophète Mahomet. Le mot "mécréant" revient également en boucle. Par ailleurs, les lourds profils psychiatriques sont souvent repérés chez les assaillants. Les services de renseignement à travers l'Europe ne sont guère optimistes. Ils évoquent une spirale infernale, car chaque attaque donne des idées mortifères à d'autres terroristes en herbe.