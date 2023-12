Attaque terroriste : l'assaillant avait déjà été condamné

Le Parquet national antiterroriste est saisi. La garde-vue de l’assaillant présumé a commencé. Le profil d’Armand R. se précise. Né en 1997, le jeune Français de 26 ans, dont les parents sont Iraniens, est fiché S. Il est connu de la justice pour son islamisme radicale et ses troubles psychiatriques. "Il a été condamné, à notre connaissance, à quatre ans de prison. Il avait déjà voulu passer une action violente, mais qu’il n’avait pas fait puisqu’il avait été interpellé auparavant par la DGSI", affirme Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Armand R. avait suivi un traitement médical en détention et après sa sortie de prison en 2020. Radicalisé depuis longtemps, le jeune homme qui vit chez ses parents dans l’Essonne était proche d’un jihadiste français établi en Syrie. Et quinze jours avant l’assassinat de Samuel Paty, il avait été en contact avec l’auteur de l’attentat. Peu après son interpellation, Armand R. a indiqué aux forces de l’ordre qu’il ne supportait plus que les musulmans soient tués en Afghanistan et en Palestine. Et très peu de temps avant l’attaque, il avait posté une vidéo de revendication sur les réseaux sociaux. TF1 | Reportage N. Gandillot