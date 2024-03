Attaque terroriste : qui sont les assaillants ?

Selon les autorités russes, voici la toute première vidéo d'un des assaillants présumés de l'attaque de vendredi soir à Moscou. Le Kremlin annonce avoir arrêté onze hommes, dont certains sont suspectés d'avoir participé à la fusillade. Leurs photos ont été diffusées par le ministère de l'Intérieur russe. Vendredi soir, une attaque dans la salle de concert à Moscou a été revendiquée par l'État islamique, plus précisément par l'une des branches de l'organisation terroriste implantée depuis 2014 à l'Est de l'Afghanistan. Cette revendication vient renforcer le démenti de l'Ukraine qui assure ne rien à voir avec l'attentat. Les forces de sécurité russes ont semblé surprises par l'opération. Pourtant, il y a deux semaines, l'ambassade américaine avait déjà alerté le Kremlin sur l'imminence d'une attaque à Moscou. Mais pourquoi cette organisation terroriste a visé la Russie ? Selon un expert, la raison est stratégique. Ce n'est pas la première fois que Moscou subit des attaques terroristes. TF1 | Reportage L. Gelabert, C. Bayle