Attaques contre des cibles américaines en Irak : le début d'une escalade ?

Deux bases abritant des soldats américains en Irak ont été visées dans la nuit de mardi par une vingtaine de missiles iraniens. Il s'agit de riposte iranienne à la frappe qui a tué le général Soleimani, survenue quelques jours plus tôt. Suite à cela, les milices chiites promettent de nouvelles représailles. Est-ce le début de l'escalade tant redoutée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.