Atteint de la maladie de Parkinson, il marche à nouveau seul

Sur nos images, on peut voir comment Marc marchait avant. Atteint de la maladie de Parkinson, ses jambes ne le portaient plus correctement. Mais en activant un boîtier, voici comment il marche actuellement : seul. Le résultat est spectaculaire. Alors qu'il ne sortait plus seul de crainte de tomber, sa vie a radicalement changé. "Je peux faire trois ou quatre kilomètres, mais après j'arrête", confie-t-il. Ce changement, Marc le doit à des chercheurs français et suisses. Il y a deux ans, on lui a implanté dans le ventre un stimulateur relié à un système d'électrodes. "On a mis des électrodes sur la région de la moelle épinière qui contrôle les jambes. Pour ça, il a fallu les positionner de façon très précise", explique la professeure Jocelyne Bloch. Deux ans et de nombreux tests plus tard, les chercheurs ont affiné le dispositif au plus près des mouvements naturels de Marc. Le sexagénaire tombe encore de temps en temps, mais il a appris à maîtriser ses chutes et parvient à se relever beaucoup plus facilement. TF1 | Reportage F. Agnès, N. Laurent