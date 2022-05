Atteint d’un cancer du poumon, Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes

Florent Pagny sans cheveux et sans barbe, l'image est saisissante. Mais près de quatre mois après sa première vidéo postée sur les réseaux sociaux, pour parler du cancer du poumon dont il est atteint, le chanteur tient à rassurer le public sur son état de santé. Le plus important, c'est que son traitement fonctionne. La taille de sa tumeur a considérablement diminué. Le 10 février dernier, sur le plateau du 20 heures de TF1, il avait confié à Gilles Bouleau qu'il avait abordé sa maladie en mode guerrier. "Le mode guerrier en fait, c'est d'abord avoir le bon moral, le bon mental et puis affronter ce qui peut nous arriver. Et puis, ne pas avoir peur d'en parler, puisque ce n'est pas contagieux et ça peut arriver à tout le monde", a affirmé Florent Pagny. Communiquer, ne rien cacher, c'est un message important pour le public. En attendant de reprendre sa tournée l'année prochaine, Florent Pagny assurera bien son rôle de coach sur les dernières émissions de The Voice. TF1 | Reportage C. Casanova, F. Mignard