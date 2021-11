Atteint d’un cancer du poumon, Jean-Pierre Pernaut adresse un message aux spectateurs du 13H

Jean-Pierre Pernaut nous a accueillis ce mardi matin chez lui. Il nous parle de son nouveau combat. "Le cancer, ça ne doit pas être une maladie taboue. Je ne supporte pas les gens qui parlent d'une longue maladie, donc il faut parler du cancer", dit-il. "Il y a plein de cancers. J'en ai un. J'en ai déjà eu un autre de la prostate et j'en parle aujourd'hui parce que je pensais que ça ne pouvait qu'arriver aux autres. Quand pendant 40 ans on m'a dit : "arrête de fumer Jean-Pierre", je n'y ai pas cru. Et bien j'aurais dû les croire et j'ai été très con. Donc, il faut arrêter de fumer tant qu'on peut", lance-t-il dans son message.