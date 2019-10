Attentat à Bayonne : les voisins du suspect peinent à y croire

C'est à son domicile à Saint-Martin-de-Seignanx, au Pays basque, que l'assaillant de l'attaque de la mosquée de Bayonne a été interpellé. Jamais les voisins du suspect n'auraient imaginé un tel scénario si près de chez eux. Selon certains habitants, l'homme âgé de 84 ans ne passait pas vraiment inaperçu avec son comportement étrange et colérique. Aux abords de la mosquée, les fidèles musulmans sont restés discrets. Seul un représentant de la communauté s’y est rendu pour dénoncer un acte inqualifiable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.