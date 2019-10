Attentat à la préfecture de police de Paris : cinq personnes interpellées

Cinq suspects ont été placés en garde à vue le 13 octobre 2019 dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à la préfecture de police de Paris. Leurs profils sont tout sauf anodins. L'imam de la mosquée de Gonesse et un Français converti à l'islam figurent parmi eux, et leurs profils intéressent beaucoup les enquêteurs. Cela semblerait confirmer que les policiers pensent vraiment que Mickaël Harpon ne s'est pas radicalisé tout seul. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.