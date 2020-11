Attentat à Nice : les messes de la Toussaint seront célébrées dans le recueillement

L'heure est aux préparatifs dans la paroisse de Landerneau (Finistère). Ce vendredi matin, les fidèles reçoivent leur nouvel ordre : répétition musicale et aménagement du chœur. L'église se prépare pour la Toussaint, fête de tous les Saints. Dans la sacristie, une fidèle a préparé les ornements et les objets liturgiques pour la messe. De son côté, un autre croyant trouvera du réconfort dans la prière. Dimanche, les prières tourneront vers les victimes de l'attentat de Nice. Pendant le confinement, les églises restent ouvertes, mais les célébrations religieuses seront interdites dès lundi.