Attentat contre Charlie Hebdo : nouveaux hommages aux victimes

Quatre ans après, le pays se souvient du terrible attentat contre Charlie Hebdo. De nouveaux hommages ont été rendus aux 17 victimes de cette attaque ce 7 janvier 2019. Les commémorations ont eu lieu à Paris, devant les anciens locaux du journal. Puis, le cortège s'est déplacé boulevard Richard-Lenoir, où un policier fut assassiné, ensuite Porte de Vincennes, devant l'Hyper Cacher. Malgré le temps passé, craintes et amertumes demeurent encore.