Attentat de Nice : le portrait et le parcours de l'assaillant

L'enquête sur l'attentat de Nice se poursuit. On sait notamment que l'assaillant n'avait pas de permis de séjour. Pour gagner l'Hexagone, cet homme est passé par la route migratoire classique. Parti du centre de Tunisie, il a traversé la Méditerranée avant d'arriver, le 20 septembre, sur l'île italienne de Lampedusa. Il a ensuite été mis à l'isolement sur un bateau et débarqué sur l'île de Bari le 9 octobre. N'ayant pas de papiers, il a été visé par une obligation de quitter le territoire italien. Au vu de ces informations, on se demande pourquoi il n'a pas été expulsé dès son arrivée au pays. La faute serait aux dysfonctionnements de notre système. En effet, les centres de rétentions, déjà pleins à craquer, sont d'autant plus désorganisés avec le coronavirus. Par ailleurs, les enquêteurs ne savent toujours pas si cet homme s'est échappé d'un centre ou si ce sont les autorités locales qui l'ont laissé partir faute de place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.