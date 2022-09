Attentat de Nice, le procès démarre

Stéphane Erbs l'attendait depuis des années. Alors, il est impensable pour lui de ne pas être là au premier jour du procès. Stéphane Erbs a perdu sa femme lors de l'attentat de Nice. Ce chef d'entreprise à Lyon compte être présent quasi-quotidiennement à la Cour d'assises spéciale de Paris. Dans le box, il y a notamment trois hommes accusés d'avoir aidé le terroriste, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, à avoir préparé l'attaque. Que savaient-ils du projet d'attentat ? C'est aussi ce que cherche à comprendre Seloua Mensi. Elle a perdu sa sœur sur la promenade des Anglais. Il est impossible pour elle de se rendre à Paris régulièrement, alors elle va suivre les audiences retransmises en direct à Nice. C'est elle qui s'occupe désormais des quatre enfants de sa sœur. Et si elle témoigne fin septembre, c'est aussi pour raconter leur histoire six ans après. Le procès doit durer deux mois pendant lesquels 865 victimes et leurs familles seront appelées à témoigner. Les principaux accusés encourent entre vingt ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité. TF1 | Reportage B. Guénais, G. Brenier, C. Guerard