Attentat de Nice : le récit minute par minute d'une terrible matinée

L'assaillant de l'attaque à l'arme blanche à Nice (Alpes-Maritimes) apparaît pour la première fois sur les images de vidéosurveillance à 6h47. Il entre dans la gare de la ville et un détail interpelle les enquêteurs : une modification de sa tenue vestimentaire. Le jeune en sortira une heure plus tard et s'engage sur l'avenue Jean Médecin jusqu'à la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Il pénètre dans l'édifice à 8h29 et y est resté pendant environ une demi-heure. Période durant laquelle il s'est attaqué à trois victimes. Durant l'attaque dans l'église, une femme de 70 ans et le sacristain sont assassinés dans le bâtiment. A 8h54, une autre femme poignardée s'enfuit, se réfugie dans un café et décède des suites de ses blessures. Ensuite, à 8h57, deux équipes de police interviennent simultanément dans la basilique. Les agents municipaux neutralisent l'assaillant en à peine trois minutes. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si le jeune avait fait des repérages les jours précédents et s'il avait des complices. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.