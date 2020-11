Attentat de Nice : le témoignage des commerçants et habitants qui se trouvaient à proximité

C'est grâce à un commerçant que les policiers municipaux sont intervenus rapidement à Nice. Un réflexe qui a peut-être sauvé des vies. Pris de panique, le jeune homme est sorti de l'église et décide d'appeler les forces de l'ordre. Ces dernières sont arrivées une poignée de secondes après. Mariette Bousquet, la directrice d'une école située en face de la sacristie, a également vécu l'horreur au plus près. Jeudi, elle enseignait lorsque des cris ont retenti. Amalia, baby-sitter des enfants de l'une des trois victimes de l'assaillant, n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Blessée, Simone est sortie de l'église et s'est réfugiée dans un restaurant. Ce vendredi matin devant l'église, des anonymes continuent d'affluer. Les hommages devraient se poursuivre tout le week-end.