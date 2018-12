Attentat de Strasbourg : retour sur l'itinéraire meurtrier du terroriste présumé

Strasbourg a été la cible d'une attaque terroriste dans la nuit du 11 décembre 2018 et ce, peu avant 20 heures. L'auteur, toujours en cavale, a ouvert le feu sur des passants en plein marché de Noël. Il a tiré au hasard vers la Rue des Orfèvres, puis la Rue des Grandes-Arcades avant de s'en prendre aux passants de la Rue Sainte-Hélène, où non loin de là, un touriste thaïlandais a succombé à ses blessures. Une séquence horrible qui aura duré plusieurs dizaines de minutes. Rapidement arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre ont sécurisé les alentours et les secours ont prodigué les premiers soins. L'attaque aura fait trois morts et plusieurs blessés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.