Attentat de Strasbourg : le dispositif "Vigipirate" à son niveau maximal

Dans la soirée du 11 décembre 2018, Christophe Castaner a annoncé la décision du gouvernement de passer au stade maximum de l'alerte du risque terroriste. C'est le niveau "urgence attentat", contrôle renforcé aux frontières. On l'a vu à Strasbourg mais aussi sur l'ensemble des marchés de Noël dans tout le pays. Quel est ce plan "urgence attentat" ? Comment fonctionne-t-il ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.